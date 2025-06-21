Зеленский заявил, что Украина стоит перед сложным выбором

Украина оказалась перед сложным выбором по вопросу переговоров с РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Страна.ua».

По словам Зеленского, чтобы убедить США прекратить помощь Украине, российская сторона продемонстрировала дипломатичность, которая «проявляется в возможности встречи с украинской стороной, желательно без Америки».

«Если состоится еще пара встреч, они будут демонстрировать Америке идущий дипломатический процесс и, соответственно, санкции будут откладываться. А мы будем действительно в сложной ситуации выбора: продолжать вот так или идти в другом направлении», — заявил он.

До этого президент России Владимир Путин заявил о готовности к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он заявил, что вопрос заключается в легитимности украинского лидера: на документах об урегулировании конфликта должна стоять подпись законных властей, «а то придет следующий президент и выбросит это все в помойку». Путин напомнил, что по Конституции Украины президент избирается на пять лет и способов продления полномочий не существует даже в условиях военного положения.

Ранее Зеленский запретил украинской делегации обсуждать с РФ территориальный вопрос.