Заместитель Келлога высказался об освобождении 14 человек из белорусской тюрьмы

Замспецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коал заявил, что 14 заключенных были освобождены из тюрьмы в Белоруссии благодаря усилиям главы администрации США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.
«Эти 14 человек сейчас на свободе», — написал он в соцсети Х.
Кроме того, Коул поблагодарил правительство Литвы за сотрудничество и помощь.
21 июня экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что ее супруга, белорусского блогера Сергея Тихановского выпустили из тюрьмы, в которой он отбывал наказание по делу об организации массовых беспорядков. Он был приговорен к 18 годам колонии строгого режима.
Сообщалось, освобождение Тихановского стало возможным в результате переговоров между белорусскими властями и спецпосланником США Китом Келлогом, который сегодня посетил Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с Келлогом во Дворце Независимости в Минске, в ходе которой первый назвал главу администрации США Дональда Трампа «открытым человеком».
Ранее стало известно, о чем говорил Лукашенко со спецпосланником Трампа.