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Заместитель Келлога высказался об освобождении 14 человек из белорусской тюрьмы

Зам Келлога Коал: Трамп повлиял на освобождение 14 человек из тюрьмы в Белоруссии
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Замспецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коал заявил, что 14 заключенных были освобождены из тюрьмы в Белоруссии благодаря усилиям главы администрации США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

«Эти 14 человек сейчас на свободе», — написал он в соцсети Х.

Кроме того, Коул поблагодарил правительство Литвы за сотрудничество и помощь.

21 июня экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что ее супруга, белорусского блогера Сергея Тихановского выпустили из тюрьмы, в которой он отбывал наказание по делу об организации массовых беспорядков. Он был приговорен к 18 годам колонии строгого режима.

Сообщалось, освобождение Тихановского стало возможным в результате переговоров между белорусскими властями и спецпосланником США Китом Келлогом, который сегодня посетил Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с Келлогом во Дворце Независимости в Минске, в ходе которой первый назвал главу администрации США Дональда Трампа «открытым человеком».

Ранее стало известно, о чем говорил Лукашенко со спецпосланником Трампа.

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