Стало известно, о чем говорил Лукашенко со спецпосланником Трампа

Лукашенко заявил Келлогу на встрече в Минске, что не следует мудрить и хитрить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил специальному посланнику президента США Киту Келлогу, что не следует мудрить и хитрить, в противном случае их встреча будет напрасной. Об этом сообщает близкий к пресс-службе администрации политика Telegram-канал «Пул Первого».

21 июня Лукашенко провел встречу с Келлогом во Дворце Независимости в Минске.

«Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае, чего встречаться… Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что Келлог «наделал очень много шума» в мире своим приездом в Белоруссию.

О том, что высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа планирует отправиться в Белоруссию для встречи с главой республики, стало известно 18 июня. Отмечалось, что встреча организована на фоне того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией не приносят заметных плодов.

Ранее Лукашенко назвал причины конфликта на Украине.