Матвиенко заявила, что Европа не может обеспечить безопасность без участия России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что безопасность Европы невозможно обеспечить без участия России. Об этом она заявила в комментарии корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину на полях ПМЭФ.

Кроме того, считает Матвиенко, Европа не может построить эффективную экономику без российских сырьевых ресурсов, а также научных достижений страны.

Сенатор выразила уверенность, что в европейских странах пройдут «русофобские времена», и они снова начнут сотрудничать с Москвой.

Она также назвала неизбежным восстановление мира, стабильности и покоя на европейском континенте и добавила, что без этого не будет ни развития экономики, ни спокойной жизни у людей.

На этой неделе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая в Европарламенте, заявила, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу миру».

Ранее Путин заявил, что открыт для контактов с канцлером ФРГ.