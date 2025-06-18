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Каллас заявила, что Россия представляет угрозу глобальной безопасности

Глава евродипломатии Каллас: РФ представляет собой «360-градусную угрозу миру»
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Yves Herman/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу миру». Ее слова с выступления в Европарламенте приводит Bloomberg.

«Я говорила вначале об угрозе России Европе, но Россия представляет собой 360-градусную угрозу миру», — заявила она.

Каллас считает, что Россия представляет угрозу глобальной безопасности. В ходе выступления она напомнила о холодной войне, заявив, что США и их союзники превзошли советское государство. По ее мнению, подобно западному блоку времен той войны, НАТО и Евросоюз должны держаться вместе.

Во время выступления она также заявила, что у России якобы «нет ни шанса» против Евросоюза и НАТО. По ее словам, сохранение единства альянса так же важно, как и увеличение оборонных расходов.

Каллас указала, что Россия в прошлом году потратила на оборону больше, чем весь Евросоюз. Глава евродипломатии утверждает, что это якобы свидетельствует о планах «долгосрочной агрессии»

Ранее Каллас призвала ЕС учить русский язык в случае прекращения помощи Украине.

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