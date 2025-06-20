Администрация Трампа просит ограничить упоминание Украины в заявлении саммита НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на ограниченном упоминании Украины в финальном коммюнике саммита НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники.

«США оказывают давление на европейских союзников, чтобы ограничить упоминание Украины в финальном коммюнике саммита НАТО», — говорится в сообщении.

Саммит G7, который проходил с 15 по 17 июня в Канаде, закончился без итогового коммюнике. Страны-участницы не смогли согласовать свои позиции по разным аспектам, в первую очередь по украинскому конфликту. По сообщениям СМИ, главной проблемой стала позиция США. Сам президент Дональд Трамп покинул саммит заранее и не провел обещанной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Почему Киев ничего не смог получить от саммита G7 — в материале «Газеты.Ru».

Издание The Times писало, что предстоящий саммит НАТО в Гааге пройдет в очень сжатом формате, в котором запланирована лишь одна встреча на 2,5 часа. Организаторы решили адаптировать программу мероприятия к стилю коммуникации Трампа, который не любит длинные дипломатические встречи.

Ранее политолог объяснил нежелание Трампа встречаться с Зеленским.