На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко встретился со спецпосланником Трампа

Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом
close
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу со специальным посланником американского президента Китом Келлогом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

В сообщении говорится, что прием состоялся во Дворце Независимости в Минске. На встрече присутствовали белорусская и американская делегации.

О том, что высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа планирует отправиться в Белоруссию для встречи с главой республики, стало известно 18 июня. Отмечалось, что встреча организована на фоне того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией не приносят заметных плодов.

До этого Лукашенко заявил, что гражданам Белоруссии не стоит ждать вооруженного конфликта в ближайшее время. По его словам, войны не будет, «если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших детей, нашей молодежи».

Ранее Лукашенко назвал причины конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами