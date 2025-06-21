Лукашенко встретился со спецпосланником Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу со специальным посланником американского президента Китом Келлогом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

В сообщении говорится, что прием состоялся во Дворце Независимости в Минске. На встрече присутствовали белорусская и американская делегации.

О том, что высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа планирует отправиться в Белоруссию для встречи с главой республики, стало известно 18 июня. Отмечалось, что встреча организована на фоне того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией не приносят заметных плодов.

До этого Лукашенко заявил, что гражданам Белоруссии не стоит ждать вооруженного конфликта в ближайшее время. По его словам, войны не будет, «если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших детей, нашей молодежи».

Ранее Лукашенко назвал причины конфликта на Украине.