Трамп отправит своего спецпредставителя на переговоры в Белоруссию

Высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа планирует в ближайшие дни отправиться в Белоруссию, чтобы встретиться с президентом страны Александром Лукашенко. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Агентство отмечает, что эта встреча организована на фоне того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией не приносят заметных плодов.

Если официальный представитель США на Украине Кит Келлог встретится с Лукашенко, он станет самым высокопоставленным официальным лицом Соединенных Штатов, посетившим республику за последние годы, говорится в сообщении.

В начале мая Лукашенко заявил, что Москва давно готова к тому, чтобы заключить с Киевом не просто перемирие, а мир.

Первые с 2022 года прямые переговоры России с Украиной состоялись 16 мая 2025 года в Стамбуле и продолжались около двух часов. Делегации договорились провести крупнейший обмен пленными. Второй раунд переговоров состоялся 2 июня. Киев и Москва обменялись проектами меморандумов, однако до прекращения огня не договорились.

Ранее в Кремле прокомментировали возможный новый раунд переговоров с Украиной.