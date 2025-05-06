Лукашенко заявил, что «войны завтра не будет»

Лукашенко: завтра войны не будет, мы без нее обойдемся

Гражданам Белоруссии не стоит ждать вооруженного конфликта в ближайшее время, заявил президент страны Александр Лукашенко. Его цитирует РИА Новости.

«Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет. <...> Если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших детей, нашей молодежи, мы обойдемся без войны», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что в настоящее время Запад хочет изменить память о Великой Отечественной войне, поэтому с молодежью нужно «проводить работу».

До этого Лукашенко заявлял, что славянам, «как и остальным неарийцам», нет места в будущем, о котором мечтают западные элиты.

29 апреля президент Белоруссии призвал не доверять словам западных политиков ради защиты исторической памяти. По его словам, США и их союзники в течение многих лет вели пропаганду против подвига советского народа в Великую Отечественную войну.

Ранее Лукашенко назвал причины конфликта на Украине.