Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что не считает Украину полноценным государством.

По его мнению, страна превратилась в прокси-структуру, находящуюся под внешним управлением.

Балицкий отметил, что, по его мнению, Украина уже давно потеряла признаки суверенного государства и действует в интересах западных стран. Он также добавил, что украинское население, под влиянием англосаксонских стран, поверило в иллюзию, будто Европа будет строить для них дороги, развивать страну и воевать за них.

В ходе ПМЭФ накануне Владимир Путин подчеркнул, что Москва предпринимала усилия для мирного урегулирования ситуации с Украиной, однако Киев, по его словам, постоянно отвергал предложения. Он добавил, что Россия не требует капитуляции от Украины, но ожидает признания существующих реалий на земле. Также глава государства отметил, что у Вооруженных сил Украины наблюдается нехватка личного состава на ключевых направлениях, в то время как российская армия продолжает наступление по всей линии фронта.

Эти и другие заявления президента — в материале «Газеты.Ru».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в Сумах ждут прихода России.