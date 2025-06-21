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Иран выразил готовность к урегулированию ядерного вопроса путем переговоров

МИД Ирана: Тегеран готов к урегулированию путем переговоров, как в 2015 году
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Asad/Global Look Press

Иран абсолютно готов к урегулированию ядерного вопроса страны путем переговоров, как в 2015 году. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

По его словам, участие США в нападении Израиля на Иран будет «очень опасно для всех».

15 июля 2015 года Иран, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Тегерана. По соглашению Иран должен был допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а западные страны — пошагово снять с Ирана санкции.

Накануне в Женеве исламская республика провела переговоры с тремя европейскими странами. На встрече присутствовали министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В ходе нее была достигнута договоренность продолжить переговоры по ядерной программе Ирана. По словам Каллас, обсуждаться будет не только эта тема, но и «более широкие вопросы».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что прекращение огня и получение от Израиля гарантий неповторения агрессии является единственным условием завершения конфликта.

Ранее Путин рассказал о средствах для разрешения конфликта Израиля и Ирана.

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