Президент Ирана озвучил условия завершения конфликта с Израилем

Прекращение огня и получение от Израиля гарантий неповторения агрессии является единственным условием завершения конфликта. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, передает ТАСС.

«В нынешних условиях единственный путь к завершению навязанной войны — это безусловное прекращение агрессии противника и железные гарантии полного прекращения авантюр сионистских террористов раз и навсегда», — сказал он.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что 20 июня в Женеве исламская республика проведет переговоры с тремя европейскими странами.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Израиль ударил по городу на севере Ирана.