В Иране подтвердили проведение переговоров со странами ЕС

Аракчи: Иран проведет 20 июня переговоры с главами МИД трех стран ЕС в Женеве

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил агентству IRNA, что 20 июня в Женеве исламская республика проведет переговоры с тремя европейскими странами.

«В пятницу мы встретимся в Женеве с европейской делегацией», — сказал он.

Аракчи отметил, что на встрече будут присутствовать министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По данным Reuters, переговоры начнутся со встречи европейских министров в консульстве Германии. Затем состоятся совместные консультации с иранской стороной.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Трамп заявил, что Иран был в нескольких неделях от создания ядерного оружия.