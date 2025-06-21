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Венгерский аналитик потребовал ухода Зеленского после его реакции на выступление Путина

Кошкович призвал Зеленского уйти в отставку из-за реакции на выступление Путина
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Ints Kalnins/Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X призвал президента Украины Владимира Зеленского покинуть пост.

Поводом стало вечернее обращение украинского лидера, опубликованное после выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

Зеленский тогда заявил, что российская сторона якобы не демонстрирует желания завершить конфликт. В ответ на это Кошкович резко отреагировал, призвав Зеленского немедленно уйти в отставку.

В ходе ПМЭФ накануне Владимир Путин подчеркнул, что Москва предпринимала усилия для мирного урегулирования ситуации с Украиной, однако Киев, по его словам, постоянно отвергал предложения. Он добавил, что Россия не требует капитуляции от Украины, но ожидает признания существующих реалий на земле. Также глава государства отметил, что у Вооруженных сил Украины наблюдается нехватка личного состава на ключевых направлениях, в то время как российская армия продолжает наступление по всей линии фронта.

Эти и другие заявления президента — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине согласились, что с Зеленским нельзя подписывать никакие договоры.

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