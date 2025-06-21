Зеленский провел совещание после слов Путина о Сумах

Зеленский провел совещание с руководством ВСУ после заявления Путина о Сумах

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) после заявления российского президента Владимира Путина о возможном взятии Сум в будущем. Об этом украинский президент рассказал в своем вечернем обращении.

«На ставке был представлен подробный доклад о положении на фронте. Особое внимание было уделено Сумской области и действиям в приграничных районах», — рассказал он.

Он также выразил благодарность военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) за проявленную стойкость на фронте. На заседании также обсуждались вопросы, связанные с поставками вооружения. Зеленский поручил активизировать работу с партнерами для увеличения объема инвестиций.

20 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявилесс, что у России нет задачи брать город Сумы (столицу Сумской области Украины), однако такая возможность им не исключается.

Ранее глава минобороны Украины не явился в Раду для отчета о провале ВСУ под Сумами