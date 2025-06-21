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Медведев посоветовал «больным первертам» из Киева прогуляться по Чернобылю

Медведев: представителям Киева стоит посетить Чернобыль
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РИА «Новости»

Представителям украинских властей следует посетить зону отчуждения в Чернобыле и «прогуляться» по ней, написал в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщение о попытке Киева создать и использовать «грязную бомбу».

По словам политика, в качестве зеркального ответа Россия может применить тактическое ядерное оружие, что повлечет за собой большие последствия для Украины.

«Больные перверты в Киеве с ублюдочным воображением должны его хорошо представлять. Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал», — резко высказался Медведев.

До этого Медведев говорил, что российская армия активно наступает на фронте и продолжит наступление. По его словам, «возмездие неизбежно».

20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что если бы Украина сбросила на Россию «грязную бомбу», то это было бы колоссальной ошибкой республики. Он подчеркнул, что при применении подобного вооружения ответ России был бы очень жестким. Президент выразил надежду, что до такого исхода событий никогда не дойдет.

Ранее Медведев поспорил с ботом от Илона Маска об иранской ядерной угрозе.

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