В МИД заявили, что крупные пошлины США не остановят торговлю других стран с Россией

Панкин: ведение США пошлин в 500% не остановит торговлю других стран с РФ

Законопроект в сенате США, подразумевающий введение пошлин в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоресурсы, в случае вступления в силу вряд ли приведет к отказу других государств от торговли с Россией. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Панкин.

Дипломат назвал законопроект жестким. По его мнению, что если эффект рассчитан на то, чтобы все страны прекратили торговать с Российской Федерацией, то вряд ли это возможно, поскольку это невыгодно нефтяному рынку прежде всего.

Панкин добавил, что даже в Вашингтоне высказывались опасения о серьезном обратном эффекте для самих США и для мирового рынка в случае принятия законопроекта и его применения.

В начале июня сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) внес в американский сенат законопроект по санкциям, предусматривающий введение Вашингтоном импортных пошлин в размере 500% на товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал лично принимать решение насчет новых санкций против России.