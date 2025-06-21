На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили, что крупные пошлины США не остановят торговлю других стран с Россией

Панкин: ведение США пошлин в 500% не остановит торговлю других стран с РФ
close
Владимир Гердо/РИА «Новости»

Законопроект в сенате США, подразумевающий введение пошлин в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоресурсы, в случае вступления в силу вряд ли приведет к отказу других государств от торговли с Россией. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Панкин.

Дипломат назвал законопроект жестким. По его мнению, что если эффект рассчитан на то, чтобы все страны прекратили торговать с Российской Федерацией, то вряд ли это возможно, поскольку это невыгодно нефтяному рынку прежде всего.

Панкин добавил, что даже в Вашингтоне высказывались опасения о серьезном обратном эффекте для самих США и для мирового рынка в случае принятия законопроекта и его применения.

В начале июня сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) внес в американский сенат законопроект по санкциям, предусматривающий введение Вашингтоном импортных пошлин в размере 500% на товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал лично принимать решение насчет новых санкций против России.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами