В США предложили странам лазейку, чтобы избежать санкций за торговлю с Россией

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) предложил исключить из проекта о санкциях страны, которые оказывают Украине военную помощь. Об этом пишет The Hill.

Как уточняется, речь идет о поправке в его законопроект о санкциях против России, которые предполагают введение пошлины в 500% для тех, кто торгует с РФ.

«Многие страны по-прежнему покупают российскую нефть и газ, но в меньшем объеме. Некоторые европейские страны по-прежнему поддерживают отношения с Россией, но они очень помогли Украине. Поэтому я хочу их исключить», — объяснил Грэм.

Он добавил, что таким образом Китай мог бы избежать пошлины в 500%. По словам сенатора, он обсудил свою инициативу с президентом страны Дональдом Трампом.

В начале мая Грэм рассказал о новом законопроекте с «сокрушительными» антироссийскими санкциями. Его предложение поддержали якобы еще 72 сенатора (всего в сенате 100 человек). Новые санкции подразумевают введение пошлин в размере 500% для стран, которые покупают российскую нефть, газ и другие продукты. Кроме того, американцам запретят совершать финансовые операции, касающиеся внешнего долга РФ. Ограничения применят, если российская сторона всерьез не возьмется за переговоры по урегулированию конфликта с Украиной.

Ранее Ермак прилетел в США обсуждать усиление санкций против России.