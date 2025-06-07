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Трамп пообещал лично принимать решение насчет новых санкций против России

Трамп: новые санкции против РФ — мощные, но решение по ним буду принимать лично
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Kevin Lamarque/Reuters

Новые американские санкции против России, которые предлагают ввести американские сенаторы, — мощные, но решение по ним будет принимать лично президент страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«У них есть законопроект. Это будет зависеть от меня. Это моя опция. Это очень сильный законопроект», — заявил Трамп, рассказывая про предложения американских сенаторов ужесточить антироссийские санкции.

До этого стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) значительно ослабить законопроект о санкциях против России.

Одним из ключевых аспектов законопроекта, который уже получил поддержку 82 сенаторов, является введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Также предусмотрены 500%-ные пошлины на импорт из стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

Ранее Ермак прилетел в США обсуждать усиление санкций против России.

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