Вучич не исключил, что США готовятся атаковать Иран

Соединенные Штаты Америки, вероятно, готовятся нанести удар по Ирану. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Prva.

«Думаю, что американцы готовятся к нападению, но надеюсь, что до этого не дойдет», — отметил он.

Вучич обратил внимание, что третий американский авианосец «направляется не просто в Индийский океан, а значительно ближе — к самому Ирану». При этом он не исключил, что «может быть достигнута договоренность».

На этой неделе издание The Wall Street Journal сообщало, что президент США Дональд Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран. Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками. Глава государства пояснил, что пока воздерживается от окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от своей ядерной программы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Нетаньяху обвинил Иран в желании распространить ядерное оружие в регионе.