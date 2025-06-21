Трамп не намерен призывать Израиль к остановке ударов по Ирану

Трамп сообщил, что не намерен призывать Израиль к прекращению ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен призывать власти Израиля прекратить удары по территории Ирана. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Думаю, такой запрос сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать, чем если кто-то не побеждает», — отметил он.

При этом Трамп допустил, что мог бы в зависимости от обстоятельств поддержать перемирие между Израилем и Ираном на время ведения переговоров, пишет ТАСС.

На этой неделе издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран. Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками. Глава государства пояснил, что пока воздерживается от окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от своей ядерной программы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется война Израиля и Ирана для России.