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Трамп назвал слова Габбард о отсутствии ядерного оружия у Ирана неверными

Трамп опроверг слова главы нацразведки США о том, что у Ирана нет ядерного оружия
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Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг слова главы национальной разведки США Тулси Габбард о том, что у Ирана нет ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президентский пул журналистов.

«Она ошибается», — заявил Трамп перед тем, как вылететь в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси.

Так он прокомментировал слова Габбард о том, что Иран не предпринимал никаких шагов по созданию бомбы.

Накануне Трамп призвал Тегеран сдаться. Американский лидер предупредил, что если этого не произойдет, Соединенные Штаты «взорвут все ядерные штуки», которые «повсюду» на территории Ирана.

Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана «дурные намерения». По словам Трампа, иранские власти на протяжении 40 лет обещали уничтожить США, Израиль и всех, кто им не нравится. Он не исключил, что на Ближнем Востоке может произойти «еще много плохого» в рамках эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Ранее Россия осудила атаку Израиля на Иран.

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