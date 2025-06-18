Трамп назвал Иран «школьным хулиганом»

Трамп заявил, что после атаки Израиля Иран перестал быть школьным хулиганом

На Ближнем Востоке может произойти «еще много плохого» в рамках эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Много плохого может произойти, много поворотов», — сказал Трамп журналистам на мероприятии возле Белого дома.

Он призвал Тегеран «сдаться безусловно». Если этого не произойдет, то «мы взорвем все ядерные штуки», которые «повсюду» на территории Ирана, отметил Трамп.

Президент подчеркнул, что у Ирана «дурные намерения». По словам Трампа, иранские власти на протяжении 40 лет обещали уничтожить США, Израиль и всех, кто им не нравится.

«Они школьные хулиганы, но теперь уже нет», — добавил он.

Накануне американский лидер заявил, что воздушное пространство над Ираном теперь полностью контролируется США. Трамп обратил внимание на то, что у Тегерана «хорошие средства слежения за небом и другое оборонительное оборудование», однако это не сравнится с тем, что было придумано, разработано и произведено в США.

17 июня Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение США на исходе. Кроме того, президент заявил, что ему известно о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но Вашингтон пока не планирует устранять его.

Ранее Трамп заявил, что выдвигает Ирану последний ультиматум.