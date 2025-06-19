Разведка США опровергла заявления Трампа о ядерном оружии Ирана

Национальная разведка США не нашла доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом заявил замглавы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер в эфире MSNBC.

Сенатор напомнил, что еще в марте директор американской нацразведки Тулси Габбард заявляла, что Иран не предпринимал никаких шагов по созданию бомбы. Уорнер добавил, что с тех пор данные разведки не изменились и обвинил президента США Дональда Трампа, который утверждает обратное, в «игнорировании всех разведданных».

«Внешняя политика через твиты — безумие. Но именно так поступает этот парень», — заявил Уорнер, имея в виду Трампа.

Он отметил, что «не имеет ни малейшего представления» о политике, которую сейчас ведет администрация президента США в отношении этого вопроса.

Накануне Дональд Трамп заявил журналистам о том, что Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием.

Помимо этого, издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп в частном порядке одобрил план нанесения удара по Ирану. По данным издания, решение было принято вечером 17 июня во время разговора с высокопоставленными помощниками. При этом президент пока воздерживается от окончательного приказа, ожидая отказа Ирана от ядерной программы.

Ранее Трамп заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство над Ираном.