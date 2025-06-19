На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разведка США опровергла заявления Трампа о ядерном оружии Ирана

Уорнер: разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием
close
Kevin Lamarque/Reuters

Национальная разведка США не нашла доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом заявил замглавы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер в эфире MSNBC.

Сенатор напомнил, что еще в марте директор американской нацразведки Тулси Габбард заявляла, что Иран не предпринимал никаких шагов по созданию бомбы. Уорнер добавил, что с тех пор данные разведки не изменились и обвинил президента США Дональда Трампа, который утверждает обратное, в «игнорировании всех разведданных».

«Внешняя политика через твиты — безумие. Но именно так поступает этот парень», — заявил Уорнер, имея в виду Трампа.

Он отметил, что «не имеет ни малейшего представления» о политике, которую сейчас ведет администрация президента США в отношении этого вопроса.

Накануне Дональд Трамп заявил журналистам о том, что Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием.

Помимо этого, издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп в частном порядке одобрил план нанесения удара по Ирану. По данным издания, решение было принято вечером 17 июня во время разговора с высокопоставленными помощниками. При этом президент пока воздерживается от окончательного приказа, ожидая отказа Ирана от ядерной программы.

Ранее Трамп заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство над Ираном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами