Генсек ОПЕК признался, что всегда восхищался Путиным

Генеральный секретарь ОПЕК (Организации стран — экспортеров нефти) Хайсам аль-Гайс признался, что всегда восхищался деятельностью президента РФ Владимира Путина на международной арене. Об этом он заявил в ходе встречи с российским лидером, пишет РИА Новости.

«Я всегда чувствовал большое уважение и восхищался вами как президентом Российской Федерации и вашей деятельностью на мировой арене», — подчеркнул аль-Гайс.

На встрече с генсеком ОПЕК Путин заявил о согласии России с прогнозами организации, указывающими на сохранение высокого уровня мирового спроса на энергоресурсы — 105,5 миллиона баррелей в сутки.

В конце мая сообщалось, что восемь стран из ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки. Данное решение было принято на фоне устойчивого прогноза по мировой экономике, здоровых факторов на рынке нефти, кроме того, низкий уровень коммерческих запасов ископаемого топлива в мире также сыграл свою роль для принятия решения.

Ранее стало известно, что объем нефтедобычи РФ с мая может превысить 9 млн баррелей в сутки.