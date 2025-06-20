На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек ОПЕК признался, что всегда восхищался Путиным

Генсек ОПЕК аль-Гайс сообщил, что всегда восхищался Путиным
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Генеральный секретарь ОПЕК (Организации стран — экспортеров нефти) Хайсам аль-Гайс признался, что всегда восхищался деятельностью президента РФ Владимира Путина на международной арене. Об этом он заявил в ходе встречи с российским лидером, пишет РИА Новости.

«Я всегда чувствовал большое уважение и восхищался вами как президентом Российской Федерации и вашей деятельностью на мировой арене», — подчеркнул аль-Гайс.

На встрече с генсеком ОПЕК Путин заявил о согласии России с прогнозами организации, указывающими на сохранение высокого уровня мирового спроса на энергоресурсы — 105,5 миллиона баррелей в сутки.

В конце мая сообщалось, что восемь стран из ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки. Данное решение было принято на фоне устойчивого прогноза по мировой экономике, здоровых факторов на рынке нефти, кроме того, низкий уровень коммерческих запасов ископаемого топлива в мире также сыграл свою роль для принятия решения.

Ранее стало известно, что объем нефтедобычи РФ с мая может превысить 9 млн баррелей в сутки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами