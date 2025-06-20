Путин согласился с прогнозами ОПЕК относительно потребностей в энергоресурсах

Президент России Владимир Путин заявил о согласии России с прогнозами ОПЕК, указывающими на сохранение высокого уровня мирового спроса на энергоресурсы. Это мнение он высказал на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы согласны с вашими прогнозами о том, что потребности в энергоресурсах и в нефти, безусловно, будут оставаться на высоком уровне <...> 105,5 миллиона баррелей в сутки. Так это будет оставаться в ближайшее время. Мы тоже согласны с этими оценками», — отметил Путин в ходе встречи.

20 июня Владимир Путин участвует в пленарном заседании ПМЭФ-2025. Путин планирует дать оценку текущей международной обстановке и рассказать о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле отметили, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ будет носить «объемный» характер. «Газета.Ru» ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответов на вопросы модератора.

Ранее Путин попросил парламент поддержать идею возврата иностранных компаний.