Страны из ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Восемь стран из ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

«Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились в виртуальном формате 31 мая, чтобы рассмотреть условия и перспективы мирового рынка», — говорится в заявлении.

Также в документе сообщается, что данное решение было принято на фоне устойчивого прогноза по мировой экономике, здоровых факторов на рынке нефти, кроме того, низкий уровень коммерческих запасов ископаемого топлива в мире также сыграл свою роль для принятия решения.

Как сообщает ОПЕК+, восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи в размере 411 тыс. баррелей в день в июле текущего года с требуемого уровня добычи в июне. По данным организации, это эквивалентно трем ежемесячным приростам.

Постепенные увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность рынка нефти, указано в документе.

3 мая вице-премьер России Александр Новак рассказал, что государства-члены ОПЕК+ могут добывать больше нефти, но пока этого не делают. По его словам, у стран есть потенциальные месторождения и графики разработки месторождений, однако они сдерживают добычу.

Ранее Россия сократила объем поставок нефти в Китай.