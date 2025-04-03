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Объем нефтедобычи РФ с мая может превысить 9 млн баррелей в сутки

Россия с мая сможет увеличить добычу нефти до 9,083 млн баррелей в сутки
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Максим Богодвид/РИА Новости

Начиная с мая объем добычи нефти Россией может вырасти до 9,083 млн баррелей в сутки (б/с). Это следует из заявления, опубликованного по итогам саммита восьми стран ОПЕК+, которые участвуют в программе по добровольному сокращению нефтедобычи.

Среди участников указанной программы — РФ, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Алжир. Представители государств ОПЕК+ договорились, что эти страны, начиная с апреля, будут смягчать ограничения на добычу на 2,2 млн баррелей в сутки в течение полутора лет.

Ожидается, что уже с мая Саудовская Аравия сможет увеличить объем нефтедобычи до 9,2 млн б/с, Ирак — до 4,049 млн б/с, ОАЭ — до 3,015 млн б/с, Кувейт — до 2,443 млн б/с, Оман — до 768 тысяч б/с, Казахстан — до 1,486 млн б/с, Алжир — до 919 млн б/с.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Газетой.Ru» прогнозировал, что цены на баррель Brent вырастут до $90 после увеличения добычи нефти странами ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что в России ожидают резкое подорожание нефти, если США «надавят» на Иран.

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