В Совфеде предупредили Запад о последствиях смены власти в Иране

Сенатор Пушков: поток беженцев при смене власти в Иране может уничтожить Запад

Страны Европы ожидают негативные последствия из-за попыток лидеров государств Запада способствовать смене правительства в Иране. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Курс Запада на «смену режима» в Ираке, Ливии и Сирии породил огромные волны беженцев: 2,3 миллиона из Ирака, 6,7 миллиона из Сирии, 3,5 миллиона из Ливии. <…> Теперь на Западе планируют смену режима в Иране», — написал сенатор.

По его словам, в западных странах как будто не понимают, что в итоге все эти «смены» ведут к «чудовищной дестабилизации» в подвергаемых ими государствах и «уничтожат» Запад, каким люди его знают.

Пушков также отметил, что поток беженцев изменил облик Европы, а вновь прибывшие легли тяжелым грузом на бюджеты европейских стран.

16 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перечислил ключевые цели военной операции в Иране, не исключив, что ее результатом может стать смена власти в исламской республике.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в ЕС высказались о возможной ликвидации руководства Ирана.