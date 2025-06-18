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В ЕС высказались о возможной ликвидации руководства Ирана

ЕС: силовая смена режима в Иране не соответствует подходу объединения
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Francois Lenoir/Reuters

Ликвидация руководства Ирана является неприемлемым методом урегулирования конфликта с Израилем. Об этом заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Ануар аль-Ануни, передает «Интерфакс».

«Будем ясны: изменение режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС. Мы выступаем за всеобъемлющий политический подход к Ирану, чтобы искать ответы на все вопросы с учетом всех имеющихся в нашем распоряжении опций, включая санкции», — сказал представитель главы дипломатии.

Аль-Ануни добавил, что подход Евросоюза при необходимости может быть критичным. Однако при совпадении интересов объединение готово взаимодействовать, отметил представитель главы евродипломатии.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

16 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти допускают такое развитие событий, при котором попытаются устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, подобные меры могут положить конец конфликту.

Ранее Китай выразил опасения насчет ситуации на Ближнем Востоке.

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