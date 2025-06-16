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Стало известно, как война между Ираном и Израилем скажется на нефтяных ценах

Инвестстратег Бахтин: цены на нефть будут $75-100 во время войны Ирана с Израилем
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Цена барреля эталонной североморской нефти Brent после начала войны между Ираном и Израилем составит от $75 до $100, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Эскалация конфликта между Ираном и Израилем привела к тому, что цены на нефть подскочили более чем на 10%. А за ними и котировки акций российских нефтяников. Сейчас Россия и ее фондовый рынок имеют защитную позицию на фоне ближневосточного конфликта. Отток капитала с рынка ограничен. А с ростом нефтяных цен будут расти акции нефтяников, так как будут расти их доходы. Также высокие цены на топливо поддержат рубль. А если в среднесрочной перспективе цены на нефть будут на высоком уровне, то от этого выиграет госбюджет. От роста нефтегазовых доходов его дефицит может сократиться», — отметил Бахтин.

По его словам, обсуждение новых санкций против российской нефти может отойти на второй план в условиях неопределенности в поставках иранской нефти на рынок и вероятности ограничений с транспортировкой топлива через Ормузский пролив. Бахтин уверен, что если пролив будет перекрыт, цены на нефть могут преодолеть отметку и в $100 за баррель Brent. Если дальнейшей сильной эскалации не последует, нефтяные котировки будут оставаться возле текущих уровней ($70-75), заключил инвестстратег. Мировые нефтетрейдеры готовятся к росту цен, уточняет Бахтин.

16 июня к 12:00 мск баррель Brent стоил более $73.

Ранее иранский чиновник оценил масштабы войны с Израилем.

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