Путин поддержал идею поставок водки в ЮАР

Идея поставок водки в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) является правильным шагом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вы знаете, ведь это (поставки водки. — «Газета.Ru») очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что, если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции или поставки зерна», — сказал глава государства.

О начале поставок водки в ЮАР сообщил вице-президент республики Пол Машатиле. При этом в Россию начнут импортировать фрукты и вина.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

19 июня Путин провел встречу с Машатиле в Стрельне в рамках ПМЭФ. Переговоры прошли в Константиновском дворце.

Ранее Путин пригласил ЮАР на конкурс «Интервидение».