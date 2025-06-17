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Помощник Путина сообщил, что США предложили России взять паузу

Ушаков: США предложили РФ взять паузу в контактах по нормализации диалога
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

США предложили России взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«По линии МИДа давались разъяснения, что вначале было условлено провести следующий контакт в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу, и сейчас очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом и МИДом будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу», — сказал Ушаков, добавив, что в данный момент вопрос «подвис».

17 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США приостановили работу комиссии, которая разрабатывала стратегию по давлению на Москву с целью ускорить завершение украинского конфликта.

До этого бывший советник президента США по нацбезопасности Фред Фляйц заявил, что Дональд Трамп чувствует неуважение со стороны российского президента Владимира Путина и вскоре может ввести новые санкции против РФ.

Ранее в МИД РФ назвали причину отмены встречи России и США по устранению раздражителей.

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