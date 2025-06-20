Путин оценил отношения России и Азии

Россия сделала поворот в сторону Азии, имея в виду тенденции мирового развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Когда нам говорят, вот вы, Россия, сделали поворот в сторону развития отношений с глобальным Югом, с Азией. Да нет, мы уже давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят», — сказал он.

20 июня Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление главы государства продлилось 55 минут. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

До этого директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов заявил, что России и КНР нужно перейти с торгового сотрудничества на инвестиционное и технологическое. По словам востоковеда, самыми успешными отраслями для сотрудничества стран являются автомобилестроение и космос.

Ранее Путин рассказал о решении проблемы социального неравенства.