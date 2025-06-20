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Путин заявил, что Россия хочет стать сильнее

Путин: Россия хочет стать сильнее
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская экономика хочет стать сильнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее, а мы хотим», — сказал он.

Путин также добавил, что России предстоит в полную силу развернуть новый этап технологического развития страны.

Перед заседанием Путин встретился с советником короля Бахрейна по национальной безопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой. Они обсудили обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил о создании национальной транспортно-логистической платформы в РФ.

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