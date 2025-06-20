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Путин заявил о необходимости к переходу экономике высоких зарплат

Путин: РФ нужен переход к экономике высоких зарплат

России нужен переход к экономике высоких зарплат, основанной на повышении качества рабочих мест. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также добавил, что безработица в России остается на минимальном уровне в 2,3%. Путин также отметил важности мобильности рабочей силы в России — возможность для сотрудника поехать работать в любой регион.

Повышение зарплат повышает комфорт для работы и жизни в российских городах и поселках.

Помимо Путина, на заседании выступят президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Перед началом выступления на ПМЭФ Путин встретился с советником короля Бахрейна по национальной безопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой. Темой разговора стало обострение на Ближнем Востоке. Советник короля занимается в Бахрейне аспектами кризиса на Ближнем Востоке, заявлял помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее Путин рассказал об уровне безработицы среди молодежи.

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