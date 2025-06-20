На Украине сменят языкового омбудсмена

Министерство юстиции Украины предложило заменить Тараса Кременя на должности уполномоченного по защите государственного языка актером, режиссером и преподавателем Александром Завальским. Об этом сообщило издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в минюсте.

По его информации, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил кандидатуру этого артиста, однако, согласно процедуре, представление сделало министерство юстиции. Назначение на должность языкового омбудсмена осуществляется по представлениям от минюста, минкультуры и омбудсмена Верховной рады. Срок исполнения полномочий языкового омбудсмена составляет пять лет, но он может быть переназначен на второй срок, а третий раз данный пост занять уже нельзя.

Кремень получил эту должность 8 июля 2020 года, соответственно срок его полномочий истекает 8 июля 2025 года. При этом минюст, минкульт и омбудсмен Верховной рады не предложили переназначить его повторно. Сам Кремень заявил о готовности продолжить работу.

В феврале языковой омбудсмен Украины возмутился из-за использования русского языка на заседаниях местных властей.

В январе Кремень пожаловался на русский язык в телеэфирах, который используется без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке. Он призвал перестать «смешивать» языки в телепередачах.

Ранее на Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах.