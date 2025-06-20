На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине сменят языкового омбудсмена

Минюст Украины предложил сменить языкового омбудсмена Тараса Кременя
close
Wikimedia Commons

Министерство юстиции Украины предложило заменить Тараса Кременя на должности уполномоченного по защите государственного языка актером, режиссером и преподавателем Александром Завальским. Об этом сообщило издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в минюсте.

По его информации, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил кандидатуру этого артиста, однако, согласно процедуре, представление сделало министерство юстиции. Назначение на должность языкового омбудсмена осуществляется по представлениям от минюста, минкультуры и омбудсмена Верховной рады. Срок исполнения полномочий языкового омбудсмена составляет пять лет, но он может быть переназначен на второй срок, а третий раз данный пост занять уже нельзя.

Кремень получил эту должность 8 июля 2020 года, соответственно срок его полномочий истекает 8 июля 2025 года. При этом минюст, минкульт и омбудсмен Верховной рады не предложили переназначить его повторно. Сам Кремень заявил о готовности продолжить работу.

В феврале языковой омбудсмен Украины возмутился из-за использования русского языка на заседаниях местных властей.

В январе Кремень пожаловался на русский язык в телеэфирах, который используется без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке. Он призвал перестать «смешивать» языки в телепередачах.

Ранее на Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами