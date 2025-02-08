Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинского омбудсмена возмутило использование русского языка на заседаниях

Языковой омбудсмен Украины возмутился из-за русского языка на заседаниях
close
Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень возмутился из-за использования русского языка на заседаниях местных властей. Об этом пишет «Страна.ua».

Вопреки законодательному запрету, секретариат Кременя зафиксировал использование русского языка на 24% пленарных заседаний местных советов в десяти областях Украины. В частности, русский язык звучал в Белгород-Днестровском и Болградском горсоветах в Одесской области, в Новгород-Северском горсовете в Черниговской области, в Змиевском городском и Донецком поселковом совете в Харьковской области, в Кропивницком горсовете в Кировоградской области, а также в Сумской, Киевской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Украине части Запорожской области.

Кремень отметил, что русский язык там использовали и власти, и гражданские лица.

До этого Кремень пожаловался на русский язык в телеэфирах, который используется без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке. Мужчина призвал перестать «смешивать» языки в телепередачах.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами