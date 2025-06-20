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Немецкий журналист поделился впечатлениями от встречи с Путиным в рамках ПМЭФ

Немецкий журналист Романчик: встреча Путина с мировыми СМИ была «по существу»
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Глава службы новостей DPA Мартин Романчик заявил, что на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями ведущих информационных агентств мира разговор был по существу. Такое мнение он высказал в интервью журналу Internationale Politik.

«Очень сконцентрированный, точный, подготовленный. Путин знает, как чем-то подобным заниматься», — отметил журналист.

По словам Романчика, российского лидера на таких встречах можно спрашивать обо всем. Сообщается, что сам журналист задал президенту вопросы о Германии, новом канцлере Фридрихе Мерце, а также о поставках ракет Taurus Киеву.

Он также отметил, что атмосфера была напряженной, а в общении с журналистами Путин оставляет за собой право «последнего слова». Кроме того, по мнению Романчика, глава РФ выглядел «исключительно отдохнувшим», несмотря на позднее время.

В рамках встречи на полях ПМЭФ Путин пообщался с журналистами из Белоруссии, Азербайджана, Вьетнама, Великобритании, а также Германии, Индонезии, Испании, Казахстана, Китая, США и других стран. Глава государства ответил на актуальные вопросы, связанные с Украиной, Ираном, НАТО.

Как отметил директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе, ответ президента РФ по Ирану стал главным на встрече с представителями международных информагентств.

Ранее политолог Гуреев высказался о встрече Путина с мировыми СМИ.

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ПМЭФ – 2025
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