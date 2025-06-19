На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Кто-нибудь еще решился бы на такое?»: эксперт о встрече Путина с мировыми СМИ

Политолог Гуреев: мало кто из мировых лидеров готов говорить с враждебными СМИ
close
Кадр из прямой трансляции/Смотрим

Политолог Данила Гуреев в интервью Tsargrad.tv обратил внимание на важный момент, касающийся встречи президента России Владимира Путина с представителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге.

Эксперт отметил, что иностранные журналисты, как правило, настроены задавать российскому лидеру провокационные вопросы, касающиеся специальной военной операции на Украине и политической обстановки в мире в целом.

«Поэтому Владимир Путин находился во враждебной для себя среде журналистов, еще раз, иностранных. И вот тут хочется спросить: а есть ли какие-нибудь еще политические лидеры современного мира, которые могут также себе позволить выйти к иностранным журналистам и отвечать на их вопросы?» — задался вопросом Гуреев.

Накануне Путин пообщался с журналистами из Белоруссии, Азербайджана, Вьетнама, Великобритании, а также Германии, Индонезии, Испании, Казахстана, Китая, США и других стран. Глава государства ответил на актуальные вопросы, связанные с Украиной, Ираном, НАТО.

Как отметил директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе, ответ президента РФ по Ирану стал главным на встрече с представителями международных информагентств.

Ранее Песков ответил, подгоняет ли Кремль свою повестку под Запад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами