«Кто-нибудь еще решился бы на такое?»: эксперт о встрече Путина с мировыми СМИ

Политолог Гуреев: мало кто из мировых лидеров готов говорить с враждебными СМИ

Политолог Данила Гуреев в интервью Tsargrad.tv обратил внимание на важный момент, касающийся встречи президента России Владимира Путина с представителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге.

Эксперт отметил, что иностранные журналисты, как правило, настроены задавать российскому лидеру провокационные вопросы, касающиеся специальной военной операции на Украине и политической обстановки в мире в целом.

«Поэтому Владимир Путин находился во враждебной для себя среде журналистов, еще раз, иностранных. И вот тут хочется спросить: а есть ли какие-нибудь еще политические лидеры современного мира, которые могут также себе позволить выйти к иностранным журналистам и отвечать на их вопросы?» — задался вопросом Гуреев.

Накануне Путин пообщался с журналистами из Белоруссии, Азербайджана, Вьетнама, Великобритании, а также Германии, Индонезии, Испании, Казахстана, Китая, США и других стран. Глава государства ответил на актуальные вопросы, связанные с Украиной, Ираном, НАТО.

Как отметил директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе, ответ президента РФ по Ирану стал главным на встрече с представителями международных информагентств.

Ранее Песков ответил, подгоняет ли Кремль свою повестку под Запад.