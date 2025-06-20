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Додик указал на силу и авторитет России

Додик: Россия и без ПМЭФ демонстрирует свою силу и авторитет
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Nedim Grabovica/Global Look Press

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик выразил удовлетворение по поводу своего приглашения на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом он сообщил в комментарии для «Ленты.ру».

«Россия показывает свою силу и без этого форума. Но ПМЭФ также демонстрирует свою силу, влияние и авторитет. Это глобальное событие, не идеологически-теоретическое. (...) И я рад, что приглашен, что могу участвовать на этом форуме», — заявил политик.

Додик также подчеркнул, что в рамках ПМЭФ заключается множество деловых соглашений и что, по данным Всемирного банка, российская экономика занимает четвертое место в мире.

До этого Додик заявил, что Европа хочет разделить Россию на части и завладеть ее энергоресурсами, а Украина в этом большом плане является всего лишь плацдармом.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году центральной темой форума является «Общие ценности — фундамент роста в многополярном мире». Организаторы отмечают, что свое участие в мероприятии подтвердили представители более чем 92 государств и территорий, включая страны Азии, Африки и Латинской Америки. Королевство Бахрейн выступает в роли страны-гостя ПМЭФ-2025.

Ранее Додик поддержал проведение СВО.

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ПМЭФ – 2025
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