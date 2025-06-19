Специальная военная операция (СВО) России на Украине была оправданной и необходимой мерой для защиты самой сущности российского государства. Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, пишет ТАСС.

«И всем нам, и ему (президенту РФ Владимиру Путину. — прим. ред.), и вам здесь известно, что специальная военная операция на Украине была необходимостью, чтобы не была поставлена под угрозу вся Россия и ее суть», — сказал Додик журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, украинские власти с подачи Запада начали притеснять говорящих на русском языке жителей Украины.

Он отметил, что для России было «абсолютно недопустимо» оставаться в стороне и просто наблюдать за притеснениями русскоговорящего населения.

В конце мая Додик заявил, что РФ вовремя оценила риски и распознала опасность со стороны Запада, который желает завладеть российскими ресурсами и разрушить страну. Он подчеркнул, что западные страны с самого начала были включены в текущее столкновение и инсценировали конфликт, который сейчас развивается на Украине.

Москва вовремя распознала эту опасность и оправданно начала СВО, чтобы помешать планам Запада разрушить Россию, добавил президент РС.

Ранее Додик заявил о желании Европы разделить РФ на части.