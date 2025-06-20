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Генпрокурор РФ ответил на претензии СБУ к Мединскому

Генпрокурор Краснов: Киев может направить все вопросы к Мединскому через ГП РФ
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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал комментарий ТАСС относительно претензий Службы безопасности Украины (СБУ) к помощнику президента РФ Владимиру Мединскому, посоветовав Киеву направить все вопросы в российское надзорное ведомство.

«Пусть обращаются. Думаю, Владимир Ростиславович [Мединский] с удовольствием на все вопросы ответит через нас», — заявил он.

До этого стало известно, что СБУ не отменила розыск главы переговорной группы в Стамбуле Владимира Мединского после начала переговоров между странами. Мединский был внесен в базу розыска МВД Украины в мае прошлого года. Еще в 2018 году он был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Сообщалось, что он является единственным членом российской переговорной группы, который находится в розыске. Напомним, Киев на переговорах представляли министр обороны Рустем Умеров, замглавы МИД Сергей Кислица, первый замглавы МИД Александр Поклад, зампред СБУ Олег Луговской.

Ранее Мединский рассказал о беседе с членом делегации Украины, ликвидированным СБУ в 2022 году.

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