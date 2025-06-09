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Мединский рассказал о беседе с членом делегации Украины, ликвидированным СБУ в 2022 году

Мединский вспомнил беседу с уничтоженным СБУ переговорщиком Киреевым в 2022 году
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу, что на переговорах с Украиной в 2022 году около 15 минут разговаривал в перерыве с украинцем Денисом Киреевым, которого позже ликвидировали украинские спецслужбы в Киеве.

По словам Мединского, они с Киреевым обсуждали жизнь в Крыму.

«Он когда-то жил в Крыму, по-моему, и мы с ним это обсуждали минут 15. Когда короткий перерыв на перекур закончился, мы все пошли в зал... И на следующую встречу он не приехал... Все видели, что я говорил с ним. И это не скрывалось», — сказал он.

Киреев был ликвидирован в конце февраля 2022 года. Ему выстрелили в затылок в машине украинских спецслужб, после чего выбросили на улицу. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что это было вызвано неразберихой «в первые дни войны».

В 2023 году газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на анонимного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), что спецслужба устранила банкира, так как он занимался шпионажем в пользу России.

Начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), комментируя статью WSJ, подтвердил ликвидацию финансиста в машине СБУ. По его словам, Киреев не был российским шпионом и много лет сотрудничал с ГУР и даже состоял в штате ведомства.

Ранее в составе новой делегации Украины заметили генерал СБУ, которого подозревали в ликвидации Киреева.

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