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В Раде заявили о согласованности побега министра единства Украины

Депутат Рады Гончаренко: командировка вице-премьера Чернышова была согласована
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Отъезд вице-премьера — министра единства Украины Алексея Чернышова был согласован. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«[Премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль только что заявил, что командировки Чернышова подписаны до конца недели. Посмотрим, что будет после», — написал депутат.

О побеге Чернышова сообщил накануне журналист и глава отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач.

По его словам, на прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура заподозрили в неправомерном обогащении некоторых бывших сотрудников Чернышова в министерстве регионального развития и «Нафтогазе».

Чернышев с ноября 2022 года был председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». До этого он два года занимал пост министра развития общин и территорий республики. Также политик в течение трех лет был председателем Киевской областной государственной администрации. С декабря прошлого года чиновник возглавлял министерство национального единства. А 16 июня стало известно, что его рассматривают на пост нового посла Украины в США.

Ранее военный эксперт заявил, что после Чернышова из Украины побегут и другие чиновники.

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