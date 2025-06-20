В Раде заявили о согласованности побега министра единства Украины

Отъезд вице-премьера — министра единства Украины Алексея Чернышова был согласован. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«[Премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль только что заявил, что командировки Чернышова подписаны до конца недели. Посмотрим, что будет после», — написал депутат.

О побеге Чернышова сообщил накануне журналист и глава отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач.

По его словам, на прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура заподозрили в неправомерном обогащении некоторых бывших сотрудников Чернышова в министерстве регионального развития и «Нафтогазе».

Чернышев с ноября 2022 года был председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». До этого он два года занимал пост министра развития общин и территорий республики. Также политик в течение трех лет был председателем Киевской областной государственной администрации. С декабря прошлого года чиновник возглавлял министерство национального единства. А 16 июня стало известно, что его рассматривают на пост нового посла Украины в США.

Ранее военный эксперт заявил, что после Чернышова из Украины побегут и другие чиновники.