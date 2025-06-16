В Раде рассказали, кто может стать новым послом Украины в США

Вице-премьера, министра национального единства Украины Алексея Чернышова рассматривают на пост нового посла страны в США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Кандидатуру вице-премьера Чернышева рассматривают в качестве нового посла Украины в США», — написал парламентарий.

С 25 февраля 2021 года чрезвычайным и полномочным послом Украины в США является Оксана Маркарова.

Еще в ноябре прошлого года газета The Washington Post писала о планах президента Украины Владимира Зеленского заменить посла в США. По данным источника издания, Зеленский подыскивает на этот пост подходящую кандидатуру. Киев официально не комментировал эту информацию.

Оксана Маркарова присутствовала во время перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в конце февраля и чуть не расплакалась из-за происходящего.

По сети распространилось видео, где Маркарова прикрыла лицо рукой и склонила голову, когда между Зеленским и Трампом произошла ссора.

Ранее Маркарова заявила, что Киев «всем сердцем» хочет прекращения огня.