Военный эксперт: после Чернышева из Украины побегут и другие чиновники

Военэксперт Михайлов: все больше политиков будут уезжать из Украины

Украину будут покидать все больше чиновников. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт Евгений Михайлов, комментируя новость о том, что украинский вице-премьер — министр единства Алексей Чернышев не вернулся в Киев после рабочего визита в Австрию, где он сопровождал президента страны Владимира Зеленского.

«Побег Чернышева — явный признак того, что в ближайшем будущем мы увидим еще определенные побеги, скажем так. Чем больше успехов у российской армии, тем больше политики различного масштаба будут стараться укрываться за границей», — сказал Михайлов.

Он напомнил, что Чернышев — не первый политик, покинувший Украину. К примеру, бывший премьер Арсений Яценюк мало появляется на родине.

О побеге Чернышева сообщил накануне журналист и глава отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач.

По его словам, на прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура заподозрили в неправомерном обогащении некоторых бывших сотрудников Чернышова в министерстве регионального развития и «Нафтогазе».

Чернышев с ноября 2022 года был председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». До этого два года занимал пост министра развития общин и территорий Украины и в течение трех лет был председателем Киевской областной государственной администрации. С декабря прошлого года чиновник возглавлял министерство национального единства. А 16 июня стало известно, что его рассматривают на пост нового посла Украины в США.

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