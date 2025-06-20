В США раскрыли обвинения Ермака в адрес чиновников из команды Трампа

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в частных беседах обвинял чиновников из администрации американского лидера Дональда Трампа в работе на Россию. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источник.

«В частном разговоре с союзниками Ермак обвинил чиновников администрации Трампа в том, что они являются российскими агентами», — говорится в материале.

По данным издания, с подобными обвинениями Ермак выступал, в частности, в отношении спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который несколько раз встречался с российским лидером Владимиром Путиным.

Из этого же материала следует, что Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США. Один из собеседников издания охарактеризовал главу офиса президента Украины как «двухпартийного раздражителя».

20 июня политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Соединенные Штаты могут убрать Ермака с политической арены. Эксперт отметил, что глава офиса является «альтернативой» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее депутат Рады обвинил главу офиса Зеленского во лжи по поводу встречи с Рубио.