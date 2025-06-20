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Депутат Рады обвинил главу офиса Зеленского во лжи по поводу встречи с Рубио

Депутат Рады Дубинский: Ермак солгал о встрече с Рубио в Вашингтоне
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак солгал о том, что якобы проводил встречу с главой госдепа Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«В Politico вышла критическая статья про Ермака, в которой описана встреча с Рубио. Помните бравые фоточки? Так вот — встречи не было. Наши врут даже в таком», — заявил Дубинский.

19 июня газета Politico выпустила статью, в которой говорится, что Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США. В публикации отмечается, что представителям Белого дома неприятно общаться с главой офиса президента Украины, разговоры с ним описывают как напряженные и сложные, а самого Ермака — резким и требовательным.

В начале июня Ермак сообщал, что якобы обсудил в Вашингтоне с Рубио ситуацию вокруг переговоров с Россией в Стамбуле, а также необходимость усиления поддержки Киева в сфере противовоздушной обороны. Также он традиционно повторил призыв ввести новые санкции против РФ.

Ранее в Раде заговорили об исчезновении Украины.

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