Глава МИД Индонезии опубликовал видео из Москвы под песню «Матушка»

Глава МИД Индонезии Сугионо в своих соцсетях опубликовал видео под песню Татьяны Куртуковой «Матушка» о том, как президент и делегация страны побывали в РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В ролик попали кадры поездки представителей Индонезии в Россию, а также встречи главы ведомства с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Сугионо рассказал на своей странице в соцсети о поездке в российскую столицу и сопроводил текст видеороликом, в котором можно услышать композицию российской группы «Тату». По его словам, стороны обсудили визит индонезийского президента в РФ, а также празднование юбилея дипломатических отношений между странами. На кадрах ролика, опубликованного Сугионо, можно увидеть, как он выходит из аэропорта Домодедово и едет на машине по Москве.

12 июня МИД Индонезии сообщал, что Прабово Субианто прилетит в Россию, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее президент Индонезии призвал страны мира готовиться к худшему.